Гуайдо повідомив про загибель людини в ході протестів в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Одна людина загинула в результаті зіткнень під час акцій протесту в Венесуелі. Про це повідомив у своєму Twitter лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, передає УНН.
“Диктатура вбила 24-річного молодого чоловіка, який висловлював своє бажання жити вільно. Я знаю, що моїх співчуттів вашій родині недостатньо, але узурпатор знає, що на кожному кроці до свободи сила наших мучеників вимагає справедливості. І це не гра”, — написав опозиціонер.
Про загибель молодої людини також 30 квітня повідомляла в своєму Twitter неурядова організація Provea, не уточнивши при цьому причини його смерті.
“Сьогодні ми шкодуємо про вбивство 24-річного Самуеля Енріке Мендеса в штаті Арагуа в контексті протестів... Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким”, — йдеться в повідомленні.
La dictadura asesinó a un joven de 24 años que manifestaba su deseo de vivir en Libertad. Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la Libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega. https://t.co/N970vuV126— Juan Guaidó (@jguaido) 2 травня 2019 р.
Як зазначав УНН, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо повідомив, що в четвер, 2 травня, в Венесуелі почнеться загальний страйк, в якому візьмуть участь усі верстви населення.