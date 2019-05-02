Гуайдо сообщил о гибели человека в ходе протестов в Венесуэле

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 103369 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 107683 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 110428 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 111534 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 138306 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114471 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139647 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144907 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130314 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130358 просмотра

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Гуайдо сообщил о гибели человека в ходе протестов в Венесуэле

Гуайдо сообщил о гибели человека в ходе протестов в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 8729 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Один человек погиб в результате столкновений во время акций протеста в Венесуэле. Об этом сообщил в своем Twitter лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, передает УНН.

“Диктатура убила 24-летнего молодого человека, который выражал свое желание жить свободно. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что на каждом шагу к свободе сила наших мучеников требует справедливости. И это не игра”, — написал оппозиционер.

О гибели молодого человека также 30 апреля сообщала в своем Twitter неправительственная организация Provea, не уточнив при этом причины его смерти.

“Сегодня мы сожалеем об убийстве 24-летнего Самуэля Энрике Мендеса в штате Арагуа в контексте протестов... Мы выражаем соболезнования родным и близким”, — говорится в сообщении.

La dictadura asesinó a un joven de 24 años que manifestaba su deseo de vivir en Libertad. Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la Libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega. https://t.co/N970vuV126

— Juan Guaidó (@jguaido) 2 мая 2019

Как отмечал УНН, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.

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