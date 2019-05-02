Гуайдо сообщил о гибели человека в ходе протестов в Венесуэле

“Диктатура убила 24-летнего молодого человека, который выражал свое желание жить свободно. Я знаю, что моих соболезнований вашей семье недостаточно, но узурпатор знает, что на каждом шагу к свободе сила наших мучеников требует справедливости. И это не игра”, — написал оппозиционер.

О гибели молодого человека также 30 апреля сообщала в своем Twitter неправительственная организация Provea, не уточнив при этом причины его смерти.

“Сегодня мы сожалеем об убийстве 24-летнего Самуэля Энрике Мендеса в штате Арагуа в контексте протестов... Мы выражаем соболезнования родным и близким”, — говорится в сообщении.

La dictadura asesinó a un joven de 24 años que manifestaba su deseo de vivir en Libertad. Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la Libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega. https://t.co/N970vuV126

Как отмечал УНН, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в котором примут участие все слои населения.