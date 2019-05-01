У США не виключають застосування військових дій у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. США готові вжити військових дій для зупинення безладів у Венесуелі. Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Можливі військові дії. Якщо це те, що потрібно, Сполучені Штати зроблять це”, — зазначив Помпео.
При цьому він додав, що вважає за краще мирну трансформацію влади у Венесуелі.
Нагадаємо, раніше лідер опозиції Хуан Гуайдо обіцяв, що сьогодні, 1 травня, у Венесуелі відбудеться “найбільший марш” в історії країни. За день до того він закликав військових повалити президента Ніколаса Мадуро.