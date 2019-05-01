В США не исключают применения военных действий в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. США готовы принять военных действий для остановки беспорядков в Венесуэле. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Возможны военные действия. Если это то, что нужно, Соединенные Штаты сделают это", - отметил Помпео.
При этом он добавил, что предпочитает мирную трансформацию власти в Венесуэле.
Напомним, ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо обещал, что сегодня, 1 мая, в Венесуэле состоится "самый марш" в истории страны. За день до этого он призвал военных свергнуть президента Николаса Мадуро.