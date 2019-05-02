Трамп пообіцяв "багато чого" щодо ситуації у Венесуелі

В інтерв'ю американському телеканалу президент США пообіцяв і надалі підтримувати лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо у його боротьбі проти Мадуро, якого Трамп назвав "жорстким гравцем".

"Ми робимо все, що можемо, за винятком, знаєте, крайнього", - сказав Трамп.

При цьому він додав, що "є люди, які хотіли б, щоб ми вдалися до крайніх заходів".

На питання, які можуть бути варіанти, Трамп відповів: "Ну, деякі з них я навіть не хотів би згадувати, тому що вони досить жорсткі".

"Це неймовірний безлад ... Місце настільки погане і таке небезпечне ... тому щось має бути зроблено", - додав президент США.

"Багато чого буде відбуватися протягом наступного тижня і раніше. Подивимось, що вийде", - додав Трамп.

Раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що США готові вжити військових дій для зупинення безладів у Венесуелі.

Як повідомляв УНН, акції протесту почалися у Каракасі і низці інших міст Венесуели після того, як група військових виступила на боці лідера опозиції Хуана Гуайдо. Під час маніфестацій, що супроводжувалися сутичками з силовиками, лише в столиці країни постраждали декілька десятків людей. Гуайдо у ніч на четвер, 2 травня, повідомив про загибель людини під час протестів в Венесуелі.

Нагадаємо, Гуайдо повідомив, що 2 травня у Венесуелі почнеться загальний страйк, у якому візьмуть участь усі верстви населення.