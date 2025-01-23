Трамп помиловал двух полицейских, осужденных за убийство чернокожего мужчины

ukenru
Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
17:33 • 67450 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
16:01 • 88294 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
14:59 • 100279 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
23 января, 14:15 • 112482 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
23 января, 14:09 • 95059 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
23 января, 14:03 • 73001 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
23 января, 13:47 • 106786 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
23 января, 13:09 • 58399 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
23 января, 12:05 • 73928 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101720 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

23 января, 11:19 • 111466 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

23 января, 12:50 • 103497 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 90416 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 65087 просмотра
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

16:03 • 62895 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

23 января, 14:15 • 112484 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

23 января, 13:47 • 106788 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 175357 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 174546 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 177258 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

Леся Никитюк покидает шоу "Кто сверху": что случилось

16:03 • 62895 просмотра
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 65087 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

15:44 • 55384 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

15:02 • 51830 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

23 января, 14:08 • 90416 просмотра
Актуальное
Трамп помиловал двух полицейских, осужденных за убийство чернокожего мужчины

Трамп помиловал двух полицейских, осужденных за убийство чернокожего мужчины

Киев  •  УНН

 • 6822 просмотра

Read in English

Дональд Трамп помиловал двух полицейских Вашингтона, осужденных за убийство 20-летнего Карона Хилтон-Брауна в 2020 году. Это решение последовало после помилования 1500 участников штурма Капитолия.

Президент США Дональд Трамп в среду помиловал двух полицейских в Вашингтоне, которые были осуждены за убийство в 2020 году 20-летнего чернокожего мужчины по имени Карон Хилтон-Браун. Об этом сообщил Белый дом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В сентябре 2024 года Теренс Саттон-младший был приговорен к 66 месяцам тюремного заключения, а Эндрю Забавски был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за "несанкционированное полицейское преследование, которое закончилось столкновением 23 октября 2020 года, что привело к смерти Карон Хилтон-Браун, 20 лет, на северо-западе Вашингтона, округ Колумбия", — заявило Министерство юстиции в прошлом году. Полицейские остаются на свободе в ожидании результатов их апелляций.

Столичное полицейское управление заявило, что Саттон, которому чуть за 40, и Забавски, которому за 50, находятся "на неопределенном сроке без сохранения содержания, ожидая нашего административного процесса".

Союз полиции округа Колумбия ходатайствовал о помиловании двух офицеров.

Добавим

После вступления в должность в понедельник Трамп помиловал около 1500 своих сторонников, которые атаковали Капитолий США четыре года назад 6 января 2021 года. Среди помилованных были и те, кто нападал на полицейских.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
belii-domБелый дом
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
donald-trampДональд Трамп

Обратиться по вопросам размещения рекламы