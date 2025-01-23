Трамп помиловал двух полицейских, осужденных за убийство чернокожего мужчины
Киев • УНН
Дональд Трамп помиловал двух полицейских Вашингтона, осужденных за убийство 20-летнего Карона Хилтон-Брауна в 2020 году. Это решение последовало после помилования 1500 участников штурма Капитолия.
Президент США Дональд Трамп в среду помиловал двух полицейских в Вашингтоне, которые были осуждены за убийство в 2020 году 20-летнего чернокожего мужчины по имени Карон Хилтон-Браун. Об этом сообщил Белый дом, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В сентябре 2024 года Теренс Саттон-младший был приговорен к 66 месяцам тюремного заключения, а Эндрю Забавски был приговорен к 48 месяцам тюремного заключения за "несанкционированное полицейское преследование, которое закончилось столкновением 23 октября 2020 года, что привело к смерти Карон Хилтон-Браун, 20 лет, на северо-западе Вашингтона, округ Колумбия", — заявило Министерство юстиции в прошлом году. Полицейские остаются на свободе в ожидании результатов их апелляций.
Столичное полицейское управление заявило, что Саттон, которому чуть за 40, и Забавски, которому за 50, находятся "на неопределенном сроке без сохранения содержания, ожидая нашего административного процесса".
Союз полиции округа Колумбия ходатайствовал о помиловании двух офицеров.
Добавим
После вступления в должность в понедельник Трамп помиловал около 1500 своих сторонников, которые атаковали Капитолий США четыре года назад 6 января 2021 года. Среди помилованных были и те, кто нападал на полицейских.