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Трамп помилував двох поліцейських, засуджених за вбивство чорношкірого чоловіка

Трамп помилував двох поліцейських, засуджених за вбивство чорношкірого чоловіка

Київ • УНН

 • 37620 перегляди

Дональд Трамп помилував двох поліцейських Вашингтона, засуджених за вбивство 20-річного Карона Гілтон-Брауна 2020 року. Це рішення послідувало після помилування 1500 учасників штурму Капітолія.

Президент США Дональд Трамп у середу помилував двох поліцейських у Вашингтоні, яких було засуджено за вбивство 2020 року 20-річного чорношкірого чоловіка на ім'я Карон Гілтон-Браун. Про це повідомив Білий дім, передає УНН із посиланням на Reuters.

У вересні 2024 року Теренс Саттон-молодший був засуджений до 66 місяців тюремного ув'язнення, а Ендрю Забавські був засуджений до 48 місяців тюремного ув'язнення за «несанкціоноване поліцейське переслідування, що закінчилося сутичкою 23 жовтня 2020 року, що призвела до смерті Карон Гілтон-Браун, 20 років, на північному заході Вашингтона, округ Колумбія», - заявило Міністерство юстиції торік. Поліцейські залишаються на волі в очікуванні результатів їхніх апеляцій.

Столичне поліцейське управління заявило, що Саттон, якому трохи за 40, і Забавські, якому за 50, перебувають «на невизначеному терміні без збереження утримання, очікуючи нашого адміністративного процесу».

Союз поліції округу Колумбія клопотав про помилування двох офіцерів.

Додамо

Після вступу на посаду в понеділок Трамп помилував близько 1500 своїх прихильників, які атакували Капітолій США чотири роки тому 6 січня 2021 року. Серед помилуваних були й ті, хто нападав на поліцейських.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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