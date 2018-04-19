Трамп поблагодарил Китай за помощь в диалоге с КНДР

“Мы наложили невероятно жесткие санкции на Северную Корею и сделали много всего в этом направлении. Я хотел бы особо поблагодарить председателя КНР Си Цзиньпина, который сделал ради нас больше, чем сделал любой китайский лидер ради какой-либо из предыдущих американских администраций”, — подчеркнул Трамп.

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“У нас развивается хороший диалог с КНДР, мы уже прошли большой путь в этом направлении с Северной Кореей”, — отметил президент США.

Трамп отметил, что намерен оставить встреча с Ким Чен Ыном, если дискуссии покажутся ему неплодотворными.

“Я думаю, что это будет очень успешная встреча. Если бы мы думали, что она не будет успешной, мы бы её не проводили”, — сказал он. “Если встреча, когда я буду на ней присутствовать, не будет плодотворной, я со всем уважением покину её”, — заявил американский лидер.

Следует отметить, что хозяин Белого дома воспользовался случаем, чтобы в очередной раз критически оценить достижения своего предшественника Барака Обамы в области прекращение ракетно-ядерной программы Пхеньяна.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил готовность провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая, по его словам, состоится в ближайшие недели.