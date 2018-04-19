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Трамп подякував Китаю за допомогу в діалозі з КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в маєтку “Mar-a-Lago” в Палм-Біч (штат Флорида), заявив, що США за останній час досягли відчутного прогресу в контактах з КНДР і вдячні за допомогу Китаю. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.

Трамп подякував Китаю за допомогу в діалозі з КНДР

"Ми наклали неймовірно жорсткі санкції на Північну Корею і зробили багато всього в цьому напрямку. Я хотів би особливо подякувати голові КНР Сі Цзіньпіна, який зробив заради нас більше, ніж зробив будь-який китайський лідер заради якої-небудь з попередніх американських адміністрацій", - підкреслив Трамп.

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"У нас розвивається хороший діалог з КНДР, ми вже пройшли великий шлях у цьому напрямку з Північною Кореєю", - зазначив президент США. 

Трамп відзначив, що має намір залишити зустріч з Кім Чен Ином, якщо дискусії здадуться йому неплодотворними.

"Я думаю, що це буде дуже успішна зустріч. Якби ми думали, що вона не буде успішною, ми б її не проводили", - сказав він. "Якщо зустріч, коли я буду на ній присутнім, що не буде плідною, я з усією повагою покину її", - заявив американський лідер.

Слід зазначити, що господар Білого дому скористався нагодою, щоб у черговий раз критично оцінити досягнення свого попередника Барака Обами в області припинення ракетно-ядерної програми Пхеньяна.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив готовність провести зустріч з лідером КНДР Кім Чен Ином, яка, за його словами, відбудеться в найближчі тижні.

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