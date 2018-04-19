Трамп подякував Китаю за допомогу в діалозі з КНДР

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе в маєтку “Mar-a-Lago” в Палм-Біч (штат Флорида), заявив, що США за останній час досягли відчутного прогресу в контактах з КНДР і вдячні за допомогу Китаю. Про це інформує УНН з посиланням на CNN.