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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп подписал указ, которым признает хуситов "террористами"

Киев  •  УНН

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Президент США подписал указ о начале процесса признания йеменского движения "Ансар Аллах" иностранной террористической организацией. Решение связано с атаками хуситов на корабли США в Красном море и угрозой морской торговле.

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подписал указ, которым запускает процесс признания йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) иностранной террористической организацией. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Детали

Отмечается, что действия хуситов угрожают безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасности ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли.

Этот указ запускает процесс, посредством которого организация "Ансар Аллах", также известная как хуситы, будет рассматриваться на предмет определения как иностранная террористическая организация в соответствии с разделом 219 INA (8 USC 1189)

- написано в указе.

В документе говорится, что поддержанная Ираном группировка "Ансар Аллах" десятки раз обстреливала военные корабли Военно-морских сил США с 2023 года в водах Красного моря. Таким образом, хуситы "создавали опасность для американских мужчин и женщин в форме".

"Политика Соединенных Штатов заключается в сотрудничестве со своими региональными партнерами, чтобы уничтожить возможности и операции "Ансар Аллах", лишить ее ресурсов и таким образом прекратить ее нападения на американский персонал и гражданское население", - говорится в заявлении.

Напомним

Дональд Трамп отменил недавнее решение Байдена об исключении Кубы из списка государств-спонсоров терроризма. Решение Байдена было частью соглашения с католической церковью об освобождении 553 политзаключенных.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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