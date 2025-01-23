Трамп підписав указ, яким визнає хуситів "терористами"

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підписав указ, яким запускає процес визнання єменського руху "Ансар Аллах" (хуситів) іноземною терористичною організацією. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Білого дому.

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Зазначається, що дії хуситів загрожують безпеці американських цивільних осіб та персоналу на Близькому Сході, безпеці найближчих регіональних партнерів та стабільності світової морської торгівлі.

Цей указ запускає процес, за допомогою якого організація "Ансар Аллах", також відома як хусіти, розглядатиметься на предмет визначення як іноземна терористична організація відповідно до розділу 219 INA (8 USC 1189) - написано в указі.

В документі йдеться, що підтримане Іраном угрупування "Ансар Аллах" десятки разів обстрілювали військові кораблі Військово-морських сил США з 2023 року у водах Червоного моря. Таким чином, хусити "створювали небезпеку для американських чоловіків і жінок у формі".

"Політика Сполучених Штатів полягає у співпраці зі своїми регіональними партнерами, щоб знищити можливості та операції "Ансар Аллах", позбавити її ресурсів і таким чином припинити її напади на американський персонал і цивільне населення", - зазначено у заяві.

Нагадаємо

Дональд Трамп скасував нещодавнє рішення Байдена про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму. Рішення Байдена було частиною угоди з католицькою церквою щодо звільнення 553 політв'язнів.