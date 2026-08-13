Трамп подписал меморандум о кибероперациях США против иностранных преступных группировок

Президент США Дональд Трамп в среду подписал меморандум, который, по словам Белого дома, должен расширить возможности федеральных правоохранительных органов использовать киберинструменты против транснациональных преступных организаций, действующих в других странах и совершающих атаки на американцев. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трамп подписал президентский меморандум по вопросам национальной безопасности, который поручает его администрации «использовать возможности и инновации частного сектора для содействия проведению этих киберопераций под руководством, контролем и в рамках полномочий правительства США», сообщили в Белом доме.

В Белом доме в информационной справке о меморандуме упомянули атаки с использованием программ-вымогателей, финансовое мошенничество и другие преступления, которые совершают преступные организации, базирующиеся за рубежом. В меморандуме их называют «транснациональными преступными организациями».

Меморандум создает механизм, который поощряет частные компании заключать соглашения с другими частными структурами, а также федеральными, штатными, местными, племенными и территориальными органами для сбора информации об угрозах со стороны транснациональных преступных организаций и предложения киберопераций для противодействия этим угрозам, добавили в Белом доме.

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Документ поручает Министерству внутренней безопасности через Национальный координационный центр Целевой группы по вопросам внутренней безопасности создать программу «для проведения конкретных киберопераций, направленных на срыв деятельности иностранных транснациональных преступных организаций». За программой будут осуществлять надзор Министерство внутренней безопасности и Министерство юстиции.

Согласно меморандуму, под надзором федерального правительства проверенные компании-участницы будут проводить «операции по кибернаблюдению» и «операции по кибервоздействию» против определенных целей.

Кибервоздействие включает потенциальное манипулирование, нарушение работы, блокирование, ухудшение или уничтожение информационных систем, сетей, физической или виртуальной инфраструктуры, контролируемой информационными системами, или информации, хранящейся в них - говорится в меморандуме.

Компании-участницы должны будут иметь гарантийный взнос или средства на эскроу-счете на сумму не менее 1 млн долларов, согласно документу.

Идея привлечения частных компаний к кибероперациям против преступных и других целей не нова и в прошлом была спорной из-за опасений по поводу эскалации, непредвиденных последствий и проблем с координацией между государственными ведомствами.

Министерство внутренней безопасности и Белый дом не сразу ответили на запросы о дополнительных подробностях программы.

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