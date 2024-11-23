Трамп планирует использовать Минюст для расследования относительно выборов 2020 года - WP

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 110609 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 117579 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 126662 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 154359 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 148582 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 127122 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 137118 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143653 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150655 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151180 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1420 военных, 24 артсистемы и 20 танков6 Генштаб обновил данные о потерях врага

 • 44259 просмотра
На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

На фронте состоялось 194 боевых столкновения: больше всего - на Кураховском, Покровском и Времовском направлениях - Генштаб

 • 42814 просмотра
Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

Трамп рассматривает экс-главу разведки Гренелла на должность спецпредставителя по войне рф против Украины - Reuters

07:35 • 28544 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

09:15 • 19558 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

10:10 • 17613 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 110609 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 103557 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 116495 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 154359 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 148582 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

12:25 • 6693 просмотра
Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

10:10 • 17613 просмотра
Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

Букингемский дворец называют самым дорогим домом в мире: что внутри

09:15 • 19558 просмотра
Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

Пять фантастических путешествий во времени: что посмотреть в выходные

 • 38095 просмотра
Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

Министр иностранных дел ФРГ Бербок разводится после 17 лет брака

 • 63522 просмотра
Актуальное
Трамп планирует использовать Минюст для расследования относительно выборов 2020 года - WP

Трамп планирует использовать Минюст для расследования относительно выборов 2020 года - WP

Киев  •  УНН

 • 1527 просмотра

Read in English

Дональд Трамп намерен уволить всю команду спецпрокурора Джека Смита и создать следственные группы по делу о выборах 2020 года. Планы по реорганизации Минюста США основаны на личных обидах экс-президента.

Избранный президент США Дональд Трамп планирует уволить всю команду, которая работала со специальным прокурором Джеком Смитом над двумя федеральными делами против бывшего президента, включая профессиональных юристов, обычно защищенных от политического преследования, и использовать Министерство юстиции для расследования относительно выборов 2020 года, по словам двух лиц, близких к переходной команде Трампа, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Трамп, в частности, "планирует собрать следственные группы в Министерстве юстиции для поиска доказательств в спорных штатах, что мошенничество запятнало выборы 2020 года", сказал один из людей.

Предложения предлагают новые доказательства того, что намерение Трампа резко изменить статус-кво в Вашингтоне, вероятно, будет в значительной степени сосредоточено на Министерстве юстиции, главном правоохранительном органе страны, и что по крайней мере часть его повестки дня подпитывается не идеологией или политическими целями, а личными обидами, отмечает издание.

Снова став президентом, Трамп "хочет очистить от "плохих парней, людей, которые преследовали меня", - сказал один из лиц, знакомых с планами.

Этот человек отметил, что идея создания следственных групп федеральных агентов и прокуроров в спорных штатах менее хорошо сформулирована и "не стоит на первом месте" — в отличие от часто заявляемого желания избранного президента навести порядок в Министерстве юстиции. Трамп повторил эту цель в четверг, после того как его первый выбор на пост генерального прокурора, бывший конгрессмен Мэтт Гетц, снял свою кандидатуру с рассмотрения.

На вопрос о планах Трампа уволить прокуроров из команды Смита и заняться расследованием относительно выборов 2020 года, пресс-секретарь Трампа повторила частое заявление избранного президента о том, что дела Министерства юстиции против него были политически мотивированы.

"Президент Трамп проводил кампанию за увольнение негодяев-бюрократов, которые занимались незаконным превращением нашей американской системы правосудия в оружие, и американский народ может ожидать, что он выполнит это обещание, - заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт в своем заявлении. - Одной из многих причин, по которой президент Трамп одержал убедительную победу на выборах, является то, что американцы устали видеть, как их налоговые доллары тратятся на преследование политических врагов администрации Байдена-Харрис, а не на преследование настоящих жестоких преступников на наших улицах".

После первоначальной публикации этой статьи команда Трампа отправила еще одно заявление Ливитт. "Президент Трамп и его переходная команда говорят от его имени, и анонимные источники, не связанные с ним, понятия не имеют, о чем они говорят", - говорится в нем.

Вместо Гетца Трамп выбрал нового кандидата на должность генпрокурора США22 нояб. 2024, 00:56 • 17999 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
kamala-kharrisКамала Харрис
donald-trampДональд Трамп
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты