Трамп планирует использовать Минюст для расследования относительно выборов 2020 года - WP

Избранный президент США Дональд Трамп планирует уволить всю команду, которая работала со специальным прокурором Джеком Смитом над двумя федеральными делами против бывшего президента, включая профессиональных юристов, обычно защищенных от политического преследования, и использовать Министерство юстиции для расследования относительно выборов 2020 года, по словам двух лиц, близких к переходной команде Трампа, сообщает The Washington Post, пишет УНН.

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Трамп, в частности, "планирует собрать следственные группы в Министерстве юстиции для поиска доказательств в спорных штатах, что мошенничество запятнало выборы 2020 года", сказал один из людей.

Предложения предлагают новые доказательства того, что намерение Трампа резко изменить статус-кво в Вашингтоне, вероятно, будет в значительной степени сосредоточено на Министерстве юстиции, главном правоохранительном органе страны, и что по крайней мере часть его повестки дня подпитывается не идеологией или политическими целями, а личными обидами, отмечает издание.

Снова став президентом, Трамп "хочет очистить от "плохих парней, людей, которые преследовали меня", - сказал один из лиц, знакомых с планами.

Этот человек отметил, что идея создания следственных групп федеральных агентов и прокуроров в спорных штатах менее хорошо сформулирована и "не стоит на первом месте" — в отличие от часто заявляемого желания избранного президента навести порядок в Министерстве юстиции. Трамп повторил эту цель в четверг, после того как его первый выбор на пост генерального прокурора, бывший конгрессмен Мэтт Гетц, снял свою кандидатуру с рассмотрения.

На вопрос о планах Трампа уволить прокуроров из команды Смита и заняться расследованием относительно выборов 2020 года, пресс-секретарь Трампа повторила частое заявление избранного президента о том, что дела Министерства юстиции против него были политически мотивированы.

"Президент Трамп проводил кампанию за увольнение негодяев-бюрократов, которые занимались незаконным превращением нашей американской системы правосудия в оружие, и американский народ может ожидать, что он выполнит это обещание, - заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт в своем заявлении. - Одной из многих причин, по которой президент Трамп одержал убедительную победу на выборах, является то, что американцы устали видеть, как их налоговые доллары тратятся на преследование политических врагов администрации Байдена-Харрис, а не на преследование настоящих жестоких преступников на наших улицах".

После первоначальной публикации этой статьи команда Трампа отправила еще одно заявление Ливитт. "Президент Трамп и его переходная команда говорят от его имени, и анонимные источники, не связанные с ним, понятия не имеют, о чем они говорят", - говорится в нем.

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