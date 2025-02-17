Трамп ответил, ожидает ли он участия Зеленского в мирных переговорах

США активно работают над достижением соглашения о прекращении огня в Украине, заявил президент США Дональд Трамп, подтвердив, что ожидает участия Президента Украины Владимира Зеленского в переговорах. Об этом он сказал во время пресс-подхода журналистам во Флориде, пишет УНН.

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Трамп заявил, что официальные лица Соединенных Штатов "очень настойчиво" работают над достижением соглашения о прекращении огня в Украине.

"Мы движемся вперед, мы пытаемся достичь мира с россией и Украиной, и мы очень настойчиво работаем над этим. Это война, которая никогда не должна была начаться", - сказал Трамп.

На вопрос, ожидает ли он участия Президента Украины Владимира Зеленского в переговорах, он ответил: "Ожидаю (I do - ред.)".

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