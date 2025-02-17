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05:23 • 27795 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125637 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148846 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139996 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117923 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108358 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103029 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Трамп відповів, чи очікує на участь Зеленського у мирних переговорах

Трамп відповів, чи очікує на участь Зеленського у мирних переговорах

Київ • УНН

 • 98269 перегляди

США активно працюють над досягненням угоди про припинення вогню в Україні. Трамп очікує на участь Зеленського у переговорах.

США активно працюють над досягненням угоди про припинення вогню в Україні заявив президент США Дональд Трамп, підтвердивши, що очікує на участь Президента України Володимира Зеленського у переговорах. Про це він сказав під час преспідходу журналістам у Флориді, пише УНН.

Деталі

Трамп заявив, що офіційні особи Сполучених Штатів "дуже наполегливо" працюють над досягненням угоди про припинення вогню в Україні.

"Ми рухаємося вперед, ми намагаємося досягти миру з росією та Україною, і ми дуже наполегливо працюємо над цим. Це війна, яка ніколи не мала починатися", - сказав Трамп.

На запитання, чи очікує він на участь у переговорах Президента України Володимира Зеленського, він відповів: "Очікую (I do - ред.)".

Зеленський: Україна повинна мати чітко окреслені гарантії безпеки17.02.25, 16:35 • 24399 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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