Трамп відповів, чи очікує на участь Зеленського у мирних переговорах

США активно працюють над досягненням угоди про припинення вогню в Україні заявив президент США Дональд Трамп, підтвердивши, що очікує на участь Президента України Володимира Зеленського у переговорах. Про це він сказав під час преспідходу журналістам у Флориді, пише УНН.

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Трамп заявив, що офіційні особи Сполучених Штатів "дуже наполегливо" працюють над досягненням угоди про припинення вогню в Україні.

"Ми рухаємося вперед, ми намагаємося досягти миру з росією та Україною, і ми дуже наполегливо працюємо над цим. Це війна, яка ніколи не мала починатися", - сказав Трамп.

На запитання, чи очікує він на участь у переговорах Президента України Володимира Зеленського, він відповів: "Очікую (I do - ред.)".

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