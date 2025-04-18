Трамп отреагировал на стрельбу в университете Флориды – NYT

Президент США Дональд Трамп отреагировал на стрельбу в Университете штата Флорида в столице штата Таллахасси. Она произошла 17 апреля: тогда погибли два человека, шесть получили ранения. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Глава Белого дома назвал эту ситуацию "позором" и заявил, что "не оружие стреляет, а стреляют люди". По его мнению, это не побудит его поддержать какое-либо новое законодательство по контролю за оружием.

Эти вещи ужасны, но оружие не стреляет — стреляют люди. Я вам добавлю, что это позор – сказал Трамп во время общения с прессой в Овальном кабинете.

Дополнение

В совершении данного преступления полиция США подозревает 20-летнего студента этого же учебного заведения. Им оказался Феникс Айкнер, который во время задержания был ранен.

По данным правоохранителей, у злоумышленника был при себе пистолет и ружье. Он также оказался сыном действующей заместительницы шерифа округа Леон. Еще он проходил несколько учебных программ по обращению с оружием.

Напомним

В Далласе задержали подозреваемого в стрельбе в школе. В результате инцидента четверо учеников получили ранения различной степени тяжести, трое из них – тяжелые огнестрельные.