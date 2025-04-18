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Трамп відреагував на стрілянину в університеті Флориди – NYT

Київ • УНН

 • 6666 перегляди

За словами президента США, стрілянина в університеті Флориди є "соромом" і "жахом". Водночас він наголошує, що "стріляє не зброя, а люди".

Трамп відреагував на стрілянину в університеті Флориди – NYT

Президент США Дональд Трамп відреагував на стрілянину в Університеті штату Флорида у столиці штату Таллагассі. Вона сталась 17 квітня: тоді загинуло дві людини, шість отримали поранення. Про це повідомляє The New York Times, передає УНН.

Деталі

Очільник Білого дому назвав цю ситуацію "соромом" і заявив, що "не зброя стріляє, а стріляють люди". На його думку, це не спонукатиме його підтримати будь-яке нове законодавство щодо контролю за зброєю.

Ці речі жахливі, але зброя не стріляє — стріляють люди. Я вам додам, що це сором

– сказав Трамп під час спілкування с пресою в Овальному кабінеті.

Доповнення

У скоєнні даного злочину поліція США підозрює 20-річного студента цього ж навчального закладу. Ним виявився Фенікс Айкнер, який під час затримання був поранений.

За даними правоохоронців, зловмисник мав при собі пістолет і рушницю. Він також виявився сином чинної заступниці шерифа округу Леон. Ще він проходив проходив кілька навчальних програм щодо поводження зі зброєю.

Нагадаємо

У Далласі затримали підозрюваного у стрілянині в школі. Внаслідок інциденту четверо учнів отримали поранення різного ступеня тяжкості, троє з них – важкі вогнепальні.

Євген Устименко

Євген Устименко

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