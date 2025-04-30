Трамп отказался говорить, будет ли военная помощь Украине, если не будет мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет оставить секретом, будет ли военная помощь Украине, в случае, если не будет мирного соглашения, потому что не хочет портить переговоры. Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает УНН.

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На вопрос, если не будет мирного соглашения, прекратят ли США военную помощь, Трамп ответил: "Я не хочу вам этого говорить. Я не скажу вам, буду ли я говорить, или нет. Я хочу оставить это как большой жирный секрет, потому что я не хочу портить переговоры. Но я бы волновался".

Трамп заявил, что был недоволен, когда увидел, как путин запускает ракеты по нескольким городам и поселкам Украины.

Это было не то, что мне нравится видеть, и я думал, что это неуместно. Но я думаю, что вся война неуместна - сказал Трамп.

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что если бы он не победил на выборах президента США 2024 года, российский диктатор владимир путин захватил бы всю Украину.

В воскресенье, 27 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя будет очень важной и решающей в отношении переговоров о достижении мира в Украине.

28 апреля Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым поговорил о "следующих шагах в российско-украинских мирных переговорах".

Перед этим глава министерства иностранных дел страны-агрессора сергей лавров заявлял, что россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и о "определенных уступках", но не по всем вопросам.