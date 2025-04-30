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Трамп отказался говорить, будет ли военная помощь Украине, если не будет мирного соглашения

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Трамп заявил, что не хочет раскрывать детали военной помощи Украине в случае отсутствия мирного соглашения, чтобы не навредить переговорному процессу. Он также выразил недовольство действиями Путина.

Трамп отказался говорить, будет ли военная помощь Украине, если не будет мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет оставить секретом, будет ли военная помощь Украине, в случае, если не будет мирного соглашения, потому что не хочет портить переговоры. Об этом он сказал в интервью ABC News, сообщает УНН.

Детали

На вопрос, если не будет мирного соглашения, прекратят ли США военную помощь, Трамп ответил: "Я не хочу вам этого говорить. Я не скажу вам, буду ли я говорить, или нет. Я хочу оставить это как большой жирный секрет, потому что я не хочу портить переговоры. Но я бы волновался".

Трамп заявил, что был недоволен, когда увидел, как путин запускает ракеты по нескольким городам и поселкам Украины.

Это было не то, что мне нравится видеть, и я думал, что это неуместно. Но я думаю, что вся война неуместна

- сказал Трамп.

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что если бы он не победил на выборах президента США 2024 года, российский диктатор владимир путин захватил бы всю Украину.

В воскресенье, 27 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что эта неделя будет очень важной и решающей в отношении переговоров о достижении мира в Украине.

28 апреля Марко Рубио в разговоре с министром иностранных дел россии сергеем лавровым поговорил о "следующих шагах в российско-украинских мирных переговорах".

Перед этим глава министерства иностранных дел страны-агрессора сергей лавров заявлял, что россия заявила о "готовности к переговорам с Украиной" и о "определенных уступках", но не по всем вопросам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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