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Трамп відмовився говорити, чи буде військова допомога Україні, якщо не буде мирної угоди

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Трамп заявив, що не хоче розкривати деталі військової допомоги Україні в разі відсутності мирної угоди, щоб не нашкодити переговорному процесу. Він також висловив невдоволення діями Путіна.

Трамп відмовився говорити, чи буде військова допомога Україні, якщо не буде мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче залишити секретом, чи буде військова допомога Україні, в разі, якщо не буде мирної угоди, тому що не хоче псувати переговори. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, повідомляє УНН.

Деталі

На питання, якщо не буде мирної угоди, чи припинять США військову допомогу, Трамп відповів: "Я не хочу вам цього говорити. Я не скажу вам, чи буду я говорити, чи ні. Я хочу залишити це як великий жирний секрет, тому що я не хочу псувати переговори. Але я б хвилювався".

Трамп заявив, що був незадоволений, коли побачив, як путін запускає ракети по кількох містах і селищах України.

Це було не те, що мені подобається бачити, і я думав, що це недоречно. Але я думаю, що вся війна недоречна

- сказав Трамп.

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що якщо б він не переміг на виборах президента США 2024 року, російський диктатор володимир путін захопив би всю Україну.

У неділю, 27 квітня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що цей тиждень буде дуже важливим і вирішальним щодо переговорів про досягнення миру в Україні.

28 квітня Марко Рубіо в розмові з міністром закордонних справ росії сергієм лавровим поговорив про "наступні кроки в російсько-українських мирних переговорах".

Перед цим глава міністерства закордонних справ країни-агресора сергій лавров заявляв, що росія заявила про "готовність до переговорів з Україною" і про "певні поступки", але не з усіх питань.

Анна Мурашко

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