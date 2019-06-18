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Трамп объявил, что на следующей неделе начнется массовая депортация мигрантов из США

Киев • УНН

 • 13220 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник на своей странице в Twitter, передает УНН.

Трамп объявил, что на следующей неделе начнется массовая депортация мигрантов из США

"На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты", - написал Трамп.

"Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - добавил он.

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Ранее, в конце апреля, Дональд Трамп ужесточил условия допуска беженцев в США.

Напомним, в марте при незаконном переходе мексикано-американской границы были задержаны 92 тысяч мигрантов. В марте 2018 года количество арестованных составило около 38 тысяч.

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