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США досягли з Мексикою угоди щодо імміграції

США досягли з Мексикою угоди щодо імміграції

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Сполучені Штати досягли з Мексикою угоди з імміграційного питання, заплановане на понеділок введення мит призупинено. Відповідне повідомлення розмістив в п'ятницю в Twitter президент США Дональд Трамп, передає УНН.

"Я радий повідомити вам, що Сполучені Штати досягли підписаної угоди з Мексикою. Заплановане на понеділок введення американських мит справжнім призупинено на невизначений термін", - написав президент країни.

Мексика, за словами Трампа, взяла на себе зобов'язання посилити свою імміграційну політику. "Мексика, в свою чергу, погодилася прийняти рішучі заходи, щоб зупинити потоки мігрантів (прямують) через Мексику до нашої південному кордоні, - пояснив глава держави. - Це робиться для того, щоб значно скоротити і усунути нелегальну імміграцію, що прибуває з Мексики в Сполучені Штати ". За словами президента, деталі домовленостей найближчим часом опублікує Держдепартамент.

Нагадаємо, раніше президент Венесуели Мадуро назвав плани США щодо введення мита на товари з Мексики агресією проти всього регіону.

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