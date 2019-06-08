США досягли з Мексикою угоди щодо імміграції
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Сполучені Штати досягли з Мексикою угоди з імміграційного питання, заплановане на понеділок введення мит призупинено. Відповідне повідомлення розмістив в п'ятницю в Twitter президент США Дональд Трамп, передає УНН.
"Я радий повідомити вам, що Сполучені Штати досягли підписаної угоди з Мексикою. Заплановане на понеділок введення американських мит справжнім призупинено на невизначений термін", - написав президент країни.
Мексика, за словами Трампа, взяла на себе зобов'язання посилити свою імміграційну політику. "Мексика, в свою чергу, погодилася прийняти рішучі заходи, щоб зупинити потоки мігрантів (прямують) через Мексику до нашої південному кордоні, - пояснив глава держави. - Це робиться для того, щоб значно скоротити і усунути нелегальну імміграцію, що прибуває з Мексики в Сполучені Штати ". За словами президента, деталі домовленостей найближчим часом опублікує Держдепартамент.
Нагадаємо, раніше президент Венесуели Мадуро назвав плани США щодо введення мита на товари з Мексики агресією проти всього регіону.