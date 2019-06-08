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Мадуро назвав плани США ввести мита на товари з Мексики агресією проти всього регіону

Київ • УНН

 • 7456 перегляди

КИЇВ. 8 червня. УНН. Намір президента США Дональда Трампа ввести мита щодо товарів з Мексики є агресію проти всієї Латинської Америки. Таку думку висловив в п'ятницю ввечері (ранок суботи за київським часом) в ефірі телеканалу Venezolana de Television президент Венесуели Ніколас Мадуро, передає УНН.

"Агресія проти народу Мексики - це агресія проти всієї Латинської Америки і (країн) Карибського басейну, ми розуміємо це так", - сказав Мадуро.

При цьому він підкреслив, що країни регіону можуть "стати вільними, суверенними і незалежними від імперій".

Нагадаємо, Трамп 30 травня оголосив про введення з 10 червня мит в розмірі 5% на товари з Мексики в зв'язку з міграційним кризою на спільному кордоні. Він попередив, що тарифи будуть рости на 5% щомісяця аж до жовтня поточного року, якщо Мехіко не зробить рішучих дій, щоб припинити не тільки нелегальну міграцію, а й контрабанду наркотиків в США. Переговори представників влади Мексики і США почалися в Вашингтоні 5 червня і поки не принесли результатів.

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