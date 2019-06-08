Мадуро назвав плани США ввести мита на товари з Мексики агресією проти всього регіону

"Агресія проти народу Мексики - це агресія проти всієї Латинської Америки і (країн) Карибського басейну, ми розуміємо це так", - сказав Мадуро.

При цьому він підкреслив, що країни регіону можуть "стати вільними, суверенними і незалежними від імперій".

Нагадаємо, Трамп 30 травня оголосив про введення з 10 червня мит в розмірі 5% на товари з Мексики в зв'язку з міграційним кризою на спільному кордоні. Він попередив, що тарифи будуть рости на 5% щомісяця аж до жовтня поточного року, якщо Мехіко не зробить рішучих дій, щоб припинити не тільки нелегальну міграцію, а й контрабанду наркотиків в США. Переговори представників влади Мексики і США почалися в Вашингтоні 5 червня і поки не принесли результатів.