Мадуро назвал планы США ввести пошлины на товары из Мексики агрессией против всей Латинской Америки

"Агрессия против народа Мексики - это агрессия против всей Латинской Америки и (стран) Карибского бассейна, мы понимаем это так", - сказал Мадуро.

При этом он подчеркнул, что страны региона могут "стать свободными, суверенными и независимыми от империй".

Напомним, Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% ежемесячно до октября текущего года, если Мехико не окажет решительных действий, чтобы прекратить не только нелегальной миграции, но и контрабанду наркотиков в США. Переговоры представителей власти Мексики и США начались в Вашингтоне 5 июня и пока не принесли результатов.