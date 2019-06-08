Мадуро назвал планы США ввести пошлины на товары из Мексики агрессией против всей Латинской Америки
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении товаров из Мексики является агрессией против всей Латинской Америки. Такое мнение высказал в пятницу вечером (утро субботы по киевскому времени) в эфире телеканала Venezolana de Television президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает УНН.
"Агрессия против народа Мексики - это агрессия против всей Латинской Америки и (стран) Карибского бассейна, мы понимаем это так", - сказал Мадуро.
При этом он подчеркнул, что страны региона могут "стать свободными, суверенными и независимыми от империй".
Напомним, Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% ежемесячно до октября текущего года, если Мехико не окажет решительных действий, чтобы прекратить не только нелегальной миграции, но и контрабанду наркотиков в США. Переговоры представителей власти Мексики и США начались в Вашингтоне 5 июня и пока не принесли результатов.