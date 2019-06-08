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Мадуро назвал планы США ввести пошлины на товары из Мексики агрессией против всей Латинской Америки

Мадуро назвал планы США ввести пошлины на товары из Мексики агрессией против всей Латинской Америки

Киев  •  УНН

 • 7456 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Намерение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении товаров из Мексики является агрессией против всей Латинской Америки. Такое мнение высказал в пятницу вечером (утро субботы по киевскому времени) в эфире телеканала Venezolana de Television президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает УНН.

"Агрессия против народа Мексики - это агрессия против всей Латинской Америки и (стран) Карибского бассейна, мы понимаем это так", - сказал Мадуро.

При этом он подчеркнул, что страны региона могут "стать свободными, суверенными и независимыми от империй".

Напомним, Трамп 30 мая объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Он предупредил, что тарифы будут расти на 5% ежемесячно до октября текущего года, если Мехико не окажет решительных действий, чтобы прекратить не только нелегальной миграции, но и контрабанду наркотиков в США. Переговоры представителей власти Мексики и США начались в Вашингтоне 5 июня и пока не принесли результатов.

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