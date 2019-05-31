Трамп ввів мито 5% на всі товари з Мексики, там її сприйняли як загрозу

КИЇВ. 31 мая.УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що вводить 5%-не мито на всі товари з Мексики з 10 червня в зв'язку з кризою на кордоні. Як написав американський лідер в четвер у Twitter, розмір мита буде з часом збільшуватися, поки влада Мексики не зупинить потік мігрантів в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Дональда Трампа.