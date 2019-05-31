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Трамп ввів мито 5% на всі товари з Мексики, там її сприйняли як загрозу

Трамп ввів мито 5% на всі товари з Мексики, там її сприйняли як загрозу

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 мая.УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що вводить 5%-не мито на всі товари з Мексики з 10 червня в зв'язку з кризою на кордоні. Як написав американський лідер в четвер у Twitter, розмір мита буде з часом збільшуватися, поки влада Мексики не зупинить потік мігрантів в США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter Дональда Трампа.

"З 10 червня США вводять 5%-не мито на всі товари з Мексики, поки потік нелегальних мігрантів в нашу країну не припиниться", - написав глава Білого дому.

Введення США 5%-го мита на товари з Мексики матиме дуже тяжкі наслідки. Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Мексики у справах Північної Америки Хесус Сеад.

"Якщо ця загроза втілиться в життя, то наслідки будуть важкими, а Мексика не буде сидіти склавши руки, коли йде процес ратифікації нового торгового договору (між Канадою, Мексикою та США)", - цитує Сеад на своєму сайті газета Milenio.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про те, що в терміновому порядку оскаржить рішення суду в штаті Каліфорнія, який тимчасово заблокував використання близько 1 млрд долара з бюджету Міністерства оборони США на зведення стіни на ділянках кордону штатів Арізона і Техас з Мексикою.

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