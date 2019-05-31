Трамп ввел пошлину 5% на все товары из Мексики, там ее восприняли как угрозу
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5%-ной пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. Как написал американский лидер в четверг в Twitter, размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Дональда Трампа.
"С 10 июня США вводят 5%-ной пошлину на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится", - написал глава Белого дома.
Введение США 5%-ной пошлины на товары из Мексики будет иметь очень тяжелые последствия. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде.
"Если эта угроза воплотится в жизнь, то последствия будут тяжелейшими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора (между Канадой, Мексикой и США)", - цитирует Сеаде на своем сайте газета Milenio.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о том, что в срочном порядке обжалует решение суда в штате Калифорния, временно заблокировал использования около 1 млрд доллара из бюджета Министерства обороны США на строительство стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой.