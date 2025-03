Трамп оскаржить рішення суду заблокувати 1 млрд на стіну на кордоні з Мексикою

“Ще один суддя-активіст, призначений (колишнім президентом США Бараком) Обамою, виніс рішення проти нас по ділянці стіни на південному кордоні, що вже будується. Це рішення проти безпеки наших кордонів і в підтримку злочинності, наркотиків і нелегального перевезення людей. Ми звертаємося з апеляцією в прискореному режимі!”, — заявив він.

Як повідомила в суботу телекомпанія CNN, постанову прийняв в п’ятницю суддя Північного округу Каліфорнії Хейвуд Джилл за підсумками розгляду позовної скарги правозахисної організації Американський союз захисту громадянських свобод (ACLU). Він одночасно відхилив позовну скаргу влади 16 штатів, які просять призупинити виконання указу Трампа про будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 травня 2019 р.

Як стало відомо раніше, Каліфорнія вважає політичним рішення адміністрації США відкликати грант штату на 1 млрд.