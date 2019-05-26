Трамп оскаржить рішення суду заблокувати 1 млрд на стіну на кордоні з Мексикою

КИЇВ. 26 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про те, що в терміновому порядку оскаржить рішення суду в штаті Каліфорнія, який тимчасово заблокував використання близько 1 млрд долара з бюджету Міністерства оборони США на зведення стіни на ділянках кордону штатів Арізона і Техас з Мексикою. Про це американський лідер написав в суботу на своїй сторінці в мережі Twitter, інформує УНН.