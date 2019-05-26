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Трамп обжалует решение суда заблокировать 1 млрд на стену на границе с Мексикой

Трамп обжалует решение суда заблокировать 1 млрд на стену на границе с Мексикой

Киев  •  УНН

 • 9879 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в срочном порядке обжалует решение суда в штате Калифорния, временно заблокировавшего использование около 1 млрд доллара из бюджета Министерства обороны США на возведение стены на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой. Об этом американский лидер написал в субботу на своей странице в сети Twitter, передает УНН.

“Еще один судья-активист, назначенный (бывшим президентом США Бараком) Обамой, вынес решение против нас по участку стены на южной границе, который уже строится. Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей. Мы обращаемся с апелляцией в ускоренном режиме!”, — заявил он.

Как сообщила в субботу телекомпания CNN, постановление принял в пятницу судья Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам по итогам рассмотрения исковой жалобы правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Он одновременно отклонил исковую жалобу властей 16 штатов, просящих приостановить исполнение указа Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 травня 2019 р.

Как стало известно ранее, Калифорния считает политическим решение администрации США отозвать грант штата на 1 млрд.

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