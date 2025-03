Трамп обжалует решение суда заблокировать 1 млрд на стену на границе с Мексикой

“Еще один судья-активист, назначенный (бывшим президентом США Бараком) Обамой, вынес решение против нас по участку стены на южной границе, который уже строится. Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей. Мы обращаемся с апелляцией в ускоренном режиме!”, — заявил он.

Как сообщила в субботу телекомпания CNN, постановление принял в пятницу судья Северного округа Калифорнии Хейвуд Джиллиам по итогам рассмотрения исковой жалобы правозащитной организации Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU). Он одновременно отклонил исковую жалобу властей 16 штатов, просящих приостановить исполнение указа Трампа о строительстве стены на границе с Мексикой.

Another activist Obama appointed judge has just ruled against us on a section of the Southern Wall that is already under construction. This is a ruling against Border Security and in favor of crime, drugs and human trafficking. We are asking for an expedited appeal!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 травня 2019 р.

Как стало известно ранее, Калифорния считает политическим решение администрации США отозвать грант штата на 1 млрд.