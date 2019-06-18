Трамп оголосив, що наступного тижня почнеться масова депортація мігрантів з США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Імміграційна та митна поліція США почне депортувати мільйони нелегальних іммігрантів на наступному тижні. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у вівторок на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"На наступному тижні імміграційна і митна поліція США почне процес депортації мільйонів нелегальних іноземців, які незаконно проникли в Сполучені Штати", - написав Трамп.
"Вони будуть вислані так само швидко, як і прийшли", - додав він.
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Раніше, наприкінці квітня, Дональд Трамп посилив умови допуску біженців в США.
Нагадаємо, в березні при незаконному переході мексикансько-американського кордону були затримані 92 тисячі мігрантів. У березні 2018 року кількість заарештованих склало близько 38 тисяч.