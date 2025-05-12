Трамп назвал встречу Украины и РФ в Стамбуле очень важной: президент США уже ожидает "хорошие вещи"
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что ожидает "хорошие вещи" после украинско-российской встречи. Он подчеркнул, что очень настаивал на ее проведении для остановки кровопролития.
Президент США Дональд Трамп назвал украинско-российскую встречу в Стамбуле очень важной и ожидает "хорошие вещи" после нее". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Очень важная российско-украинская встреча в четверг. От встречи могут выйти хорошие вещи
Как отмечает издание, президент Соединенных Штатов добавил, что "очень настаивал" на том, чтобы встреча состоялась.
Остановите кровопролитие. Это кровопролитие
Напомним
владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать путина в Турции 15 мая. Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.