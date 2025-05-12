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Трамп назвал встречу Украины и РФ в Стамбуле очень важной: президент США уже ожидает "хорошие вещи"

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Дональд Трамп заявил, что ожидает "хорошие вещи" после украинско-российской встречи. Он подчеркнул, что очень настаивал на ее проведении для остановки кровопролития.

Трамп назвал встречу Украины и РФ в Стамбуле очень важной: президент США уже ожидает "хорошие вещи"

Президент США Дональд Трамп назвал украинско-российскую встречу в Стамбуле очень важной и ожидает "хорошие вещи" после нее". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Очень важная российско-украинская встреча в четверг. От встречи могут выйти хорошие вещи

 - отметил Трамп.

Как отмечает издание, президент Соединенных Штатов добавил, что "очень настаивал" на том, чтобы встреча состоялась.

Остановите кровопролитие. Это кровопролитие

- подчеркнул он.

Напомним

владимир путин заявил, что россия готова возобновить мирные переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает от рф прекращения огня от 12 мая и лично будет ждать путина в Турции 15 мая. Позже вечером путин ответил на условия. И хотя он не принял предложение о прекращении огня, он заявил, что готов начать прямые переговоры с Украиной в четверг.

Алена Уткина

Алена Уткина

политика
Дональд Трамп
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