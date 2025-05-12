Трамп назвав зустріч України та рф у Стамбулі дуже важливою: президент США вже очікує на "хороші речі"
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що очікує на "хороші речі" після українсько-російської зустрічі. Він наголосив, що дуже наполягав на її проведенні для зупинення кровопролиття.
Президент США Дональд Трамп назвав українсько-російську зустріч у Стамбулі дуже важливою та очікує на "хороші речі" після неї". Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
Дуже важлива російсько-українська зустріч у четвер. Від зустрічі можуть вийти хороші речі
Як зазначає видання, президент Сполучених Штатів додав, що "дуже наполягав" на тому, щоб зустріч відбулася.
Зупиніть кровопролиття. Це кровопролиття
Нагадаємо
володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на путіна в Туреччині 15 травня. Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.