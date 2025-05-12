Трамп назвав зустріч України та рф у Стамбулі дуже важливою: президент США вже очікує на "хороші речі"

Президент США Дональд Трамп назвав українсько-російську зустріч у Стамбулі дуже важливою та очікує на "хороші речі" після неї". Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.

Дуже важлива російсько-українська зустріч у четвер. Від зустрічі можуть вийти хороші речі - зазначив Трамп.

Як зазначає видання, президент Сполучених Штатів додав, що "дуже наполягав" на тому, щоб зустріч відбулася.

Зупиніть кровопролиття. Це кровопролиття - наголосив він.

Нагадаємо

володимир путін заявив, що росія готова відновити мирні переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Президент Володимир Зеленський заявив, що очікує від рф на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на путіна в Туреччині 15 травня. Пізніше ввечері путін відповів на умови. І хоча він не прийняв пропозицію про припинення вогню, він заявив, що готовий почати прямі переговори з Україною в четвер.