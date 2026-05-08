Трамп назвал лидеров Ирана «лунатиками» после атаки на эсминцы США

Президент США Дональд Трамп назвал руководство Ирана "лунатиками" после того, как три американских эсминца стали целями ракет, беспилотников и небольших лодок в районе Ормузского пролива, пишет УНН.

Три американских эсминца мирового класса только что очень успешно вышли из Ормузского пролива под огнем. Трем эсминцам не было нанесено никакого ущерба, но иранским нападавшим был нанесен значительный ущерб. Они были полностью уничтожены вместе с многочисленными небольшими лодками, которые используются для замены их полностью обезглавленного флота. Эти лодки быстро и эффективно пошли на дно моря. По нашим эсминцам были выпущены ракеты, и их легко сбили. Так же летели беспилотники и сгорели в воздухе. Они так красиво падали в океан, очень похожие на бабочку, падающую в свою могилу! Нормальная страна позволила бы этим эсминцам пройти, но Иран — ненормальная страна. Ими руководят лунатики, и если бы у них была возможность применить ядерное оружие, они бы сделали это без вопросов. Но у них никогда не будет такой возможности, и, так же, как мы снова их нокаутировали сегодня, мы нокаутируем их гораздо сильнее и гораздо жестче в будущем, если они быстро не подпишут свою сделку! Наши три эсминца с их великолепными экипажами теперь снова присоединятся к нашей морской блокаде, которая действительно является "Стальной стеной" (Wall of Steel)