Избранный президент США Дональд Трамп определился с несколькими дипломатическими назначениями в своей будущей администрации - послом в Турции назван председатель инаугурационного комитета в 2016 году Том Баррак, а в Грецию поедет работать будущая невестка республиканского лидера. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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Отмечается, что С конца 2020 года Кимберли Гилфойл помолвлена с Дональдом Трампом-младшим. Ее будущий свекр считает Гилфойл "идеальным человеком для развития наших двусторонних отношений с Грецией, начиная с военного сотрудничества и заканчивая торговлей и экономическими инновациями".

Для Трампа это уже третье кадровое решение с привлечением собственной семьи. Отец его зятя Джареда Кушнера Чарльз стал послом во Франции. А свекр младшей дочери Трампа Тиффаны Моссад Булос назван президентом старшим советником по арабским странам и Ближнему Востоку.

Напомним

Дональд Трамп-младший назвал "имбецилами" тех, кто позволил Украине наносить дальнобойные удары по рф. Он считает, что это решение может привести к Третьей мировой войне.