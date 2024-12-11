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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп назначил невесту своего сына послом в Греции-Reuters

Трамп назначил невесту своего сына послом в Греции-Reuters

Киев  •  УНН

 • 674 просмотра

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Дональд Трамп назначил свою будущую невестку Кимберли Гилфойл послом в Греции. Это уже третье назначение членов семьи Трампа на дипломатические должности, включая назначения в посольства Франции и на Ближнем Востоке.

Избранный президент США Дональд Трамп определился с несколькими дипломатическими назначениями в своей будущей администрации - послом в Турции назван председатель инаугурационного комитета в 2016 году Том Баррак, а в Грецию поедет работать будущая невестка республиканского лидера. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

детали

Отмечается, что  С конца 2020 года Кимберли Гилфойл помолвлена с Дональдом Трампом-младшим. Ее будущий свекр считает Гилфойл "идеальным человеком для развития наших двусторонних отношений с Грецией, начиная с военного сотрудничества и заканчивая торговлей и экономическими инновациями". 

Для Трампа это уже третье кадровое решение с привлечением собственной семьи. Отец его зятя Джареда Кушнера Чарльз стал послом во Франции. А свекр младшей дочери Трампа Тиффаны Моссад Булос назван президентом старшим советником по арабским странам и Ближнему Востоку. 

Напомним

Дональд Трамп-младший назвал "имбецилами" тех, кто позволил Украине наносить дальнобойные удары по рф. Он считает, что это решение может привести к Третьей мировой войне.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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