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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 57684 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 75763 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134976 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124681 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127290 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129600 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153081 просмотра

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Трамп: насилие в отношении протестующих в Гонконге помешает США и КНР достичь соглашения

Трамп: насилие в отношении протестующих в Гонконге помешает США и КНР достичь соглашения

Киев  •  УНН

 • 8337 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что применение насилия в отношении протестующих в Гонконге привело бы к тому, что Вашингтону и Пекину было бы значительно труднее достичь договоренностей в сфере торговли. Об этом американский лидер заявил в воскресенье на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, трансляцию вел телеканал CNN, передает УНН.

“Я бы хотел, чтобы в Гонконге все решилось очень гуманно”, — сказал он, выразив уверенность в том, что китайское руководство “может этого добиться”. “Это было бы очень хорошо с точки зрения сделки, которую мы обсуждаем”, — отметил Трамп. “Было бы очень трудно взаимодействовать, если бы они прибегли к насилию”, — подчеркнул Трамп.

Напомним, количество участников акции протеста, которая состоялась в Гонконге в воскресенье, 18 августа, достигла, по оценкам организаторов, 1,7 миллиона человек. Эти цифры вечером этого дня были озвучены Джимми Шаном из организации Civil Human Rights Front (CHRF), которая призвала жителей Гонконга выйти на протест. Таким образом, акция 18 августа, несмотря на сильный дождь, стала самой массовой в Гонконге за много недель.

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