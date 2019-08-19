Трамп: насилие в отношении протестующих в Гонконге помешает США и КНР достичь соглашения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что применение насилия в отношении протестующих в Гонконге привело бы к тому, что Вашингтону и Пекину было бы значительно труднее достичь договоренностей в сфере торговли. Об этом американский лидер заявил в воскресенье на пресс-конференции в штате Нью-Джерси, трансляцию вел телеканал CNN, передает УНН.
“Я бы хотел, чтобы в Гонконге все решилось очень гуманно”, — сказал он, выразив уверенность в том, что китайское руководство “может этого добиться”. “Это было бы очень хорошо с точки зрения сделки, которую мы обсуждаем”, — отметил Трамп. “Было бы очень трудно взаимодействовать, если бы они прибегли к насилию”, — подчеркнул Трамп.
Напомним, количество участников акции протеста, которая состоялась в Гонконге в воскресенье, 18 августа, достигла, по оценкам организаторов, 1,7 миллиона человек. Эти цифры вечером этого дня были озвучены Джимми Шаном из организации Civil Human Rights Front (CHRF), которая призвала жителей Гонконга выйти на протест. Таким образом, акция 18 августа, несмотря на сильный дождь, стала самой массовой в Гонконге за много недель.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Китай призвал ЕС немедленно прекратить “вмешиваться в дела Гонконга”