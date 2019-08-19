Трамп: насилие в отношении протестующих в Гонконге помешает США и КНР достичь соглашения

“Я бы хотел, чтобы в Гонконге все решилось очень гуманно”, — сказал он, выразив уверенность в том, что китайское руководство “может этого добиться”. “Это было бы очень хорошо с точки зрения сделки, которую мы обсуждаем”, — отметил Трамп. “Было бы очень трудно взаимодействовать, если бы они прибегли к насилию”, — подчеркнул Трамп.

Напомним, количество участников акции протеста, которая состоялась в Гонконге в воскресенье, 18 августа, достигла, по оценкам организаторов, 1,7 миллиона человек. Эти цифры вечером этого дня были озвучены Джимми Шаном из организации Civil Human Rights Front (CHRF), которая призвала жителей Гонконга выйти на протест. Таким образом, акция 18 августа, несмотря на сильный дождь, стала самой массовой в Гонконге за много недель.

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