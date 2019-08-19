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Трамп: насильство по відношенню до протестуючих в Гонконзі завадить США і КНР досягти угоди

Київ • УНН

 • 8338 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що застосування насильства по відношенню до протестуючих в Гонконзі призвело б до того, що Вашингтону і Пекіну було б значно важче досягти домовленостей в сфері торгівлі. Про це американський лідер заявив у неділю на прес-конференції в штаті Нью-Джерсі, трансляцію вів телеканал CNN, передає УНН.

"Я б хотів, щоб в Гонконзі все вирішилося дуже гуманно", - сказав він, висловивши впевненість у тому, що китайське керівництво "може цього домогтися". "Це було б дуже добре з точки зору угоди, яку ми обговорюємо", - зазначив Трамп. "Було б дуже важко взаємодіяти, якби вони вдалися до насильства", - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, кількість учасників протестної акції, яка відбулася у Гонконгу в неділю, 18 серпня, сягнула, за оцінками організаторів, 1,7 мільйона осіб. Ці цифри ввечері цього дня були озвучені Джиммі Шаном з організації Civil Human Rights Front (CHRF), яка закликала жителів Гонконгу вийти на протест. Таким чином, акція 18 серпня, попри сильний дощ, стала наймасовішою в Гонконгу за багато тижнів.

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