Трамп приказал приспустить флаги в память о погибших во время стрельбы в Вирджинии

“В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 31 мая,... я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями”, — говорится в распоряжении. Это также касается всех посольств, военных баз и военно-морских судов.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм также распорядился в субботу приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня в связи с трагедией.

Как сообщал УНН, стрелок в Вирджинии приобрел оружие легально.