Стрілець в Вірджинії придбав зброю легально
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Стрілець, який відкрив вогонь в п’ятницю ввечері в будівлі муніципалітету курортного міста Вірджинія-Біч Діуейн Креддок легально придбав велику кількість одиниць стрілецької зброї. Про це повідомило в суботу агентство Associated Press з посиланням на джерела в правоохоронних органах, інформує УНН.
За їх словами, придбана 40-річним Креддоком зброя не застосовувалася під час інших зареєстрованих випадків стрілянини в країні. Поліцейські виявили велику кількість одиниць зброї на місці трагедії і в будинку вбивці, який працював протягом багатьох років в департаменті комунальних послуг Вірджинії-Біч.
У п’ятницю шеф міської поліції повідомив, що нападник був озброєний, зокрема, пістолетом 45-го калібру з глушником, магазинами підвищеної місткості і значним запасом набоїв.
Губернатор Вірджинії Ральф Нортем розпорядився в суботу приспустити прапори на всіх держустановах штату з 1 по 8 червня в зв’язку з трагедією, яка забрала життя 12 осіб.