Під час стрілянини в муніципальному центрі в Вірджинії загинули 11 людей

КИЇВ. 1 червня. УНН. Жертвами стрілянини в будівлі муніципального центру в місті Вірджинія-Біч в штаті Вірджинія стали 11 осіб. Про це на брифінгу повідомила офіцер військової поліції Тоня Пірс, передає місцевий телеканал WTKR (філія CBS News). Також, зазначила вона, мертвий і сам підозрюваний у стрільбі (12-й загиблий), пише УНН.