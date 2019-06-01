Під час стрілянини в муніципальному центрі в Вірджинії загинули 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Жертвами стрілянини в будівлі муніципального центру в місті Вірджинія-Біч в штаті Вірджинія стали 11 осіб. Про це на брифінгу повідомила офіцер військової поліції Тоня Пірс, передає місцевий телеканал WTKR (філія CBS News). Також, зазначила вона, мертвий і сам підозрюваний у стрільбі (12-й загиблий), пише УНН.
Ще шість чоловік, вказала Пірс, отримали поранення, серед них — один поліцейський. В якому стані вони зараз знаходяться, вона не пояснила.
Стрілець, розповіли співробітники правоохоронних органів, продовжує WTKR, був місцевим держслужбовцем. У муніципалітеті він працював давно. Глава міської поліції Джим Сервера на брифінгу назвав його “незадоволеним”, пише Reuters. Вогонь, за даними Сервера, він відкрив на декількох поверхах. WTKR раніше уточнював, що в цій будівлі центру розташовувалося управління будівництва міста, а також департамент комунального господарства.
Решта обставини того, що сталося, вказав поліцейський, поки з’ясовуються. У розслідуванні події місцевим співробітникам правопорядку допомагають працівники ФБР. Стрілок, зазначали раніше в поліції, за попередніми даними, був один.
“Це найбільш руйнівний день в історії Вірджинія-Біч”, — заявив на брифінгу мер міста Боббі Дайер (цитата по Reuters). Люди, які постраждали і загинули при події, додав він — “наші друзі, колеги і сусіди”.
Нагадуємо, раніше стало відомо, що у муніципальному центрі в Вірджинії сталася стрілянина.