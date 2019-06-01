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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 108911 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136209 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143998 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во время стрельбы в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

Во время стрельбы в муниципальном центре в Вирджинии погибли 11 человек

Киев  •  УНН

 • 18701 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Жертвами стрельбы в здании муниципального центра в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния стали 11 человек. Об этом на брифинге сообщила офицер военной полиции Тоня Пирс, передает местный телеканал WTKR (филиал CBS News). Также, указала она, мертв и сам подозреваемый в стрельбе (12-й погибший), пишет УНН.

Еще шесть человек, указала Пирс, получили ранения, среди них — один полицейский. В каком состоянии они сейчас находятся, она не пояснила.

Стрелявший, рассказали сотрудники правоохранительных органов, продолжает WTKR, был местным госслужащим. В муниципалитете он работал давно. Глава городской полиции Джим Сервера на брифинге назвал его “недовольным”, пишет Reuters. Огонь, по данным Сервера, он открыл на нескольких этажах. WTKR ранее уточнял, что в этом здании центра располагалось управление строительства города, а также департамент коммунального хозяйства.

Остальные обстоятельства случившегося, указал полицейский, пока выясняются. В расследовании произошедшего местным сотрудникам правопорядка помогают работники ФБР. Стрелок, отмечали ранее в полиции, по предварительным данным, был один.

“Это самый разрушительный день в истории Вирджиния-Бич”, — заявил на брифинге мэр города Бобби Дайер (цитата по Reuters). Люди, которые пострадали и погибли при происшествии, добавил он — “наши друзья, коллеги и соседи”.

Напоминаем, ранее стало известно, что в муниципальном центре в Вирджинии произошла стрельба .

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