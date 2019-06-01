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У муніципальному центрі в Вірджинії сталася стрілянина

У муніципальному центрі в Вірджинії сталася стрілянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. В урядовому муніципальному центрі в місті Вірджинія-Біч в штаті Вірджинія невідомий відкрив вогонь. В результаті події “безліч постраждалих”, говориться в Twitter місцевої поліції, на нього посилаються, в тому числі місцевий телеканал WTKR (філія CBS News) і Reuters. Скільки саме людей отримали поранення і наскільки серйозні їхні травми, у відомстві не уточнюють, пише УНН.

WTKR без зазначення джерел інформації повідомляє про чотирьох госпіталізованих. У будівлі, де сталася стрілянина, за його даними, знаходилося міське управління будівництва, а також департамент комунальних та громадських робіт.

За попередніми даними, вказується в Twitter поліції, стрілок був один, зараз він вже узятий під варту. Місцевим жителям співробітники правоохоронних органів рекомендували уникати району, де сталася стрілянина.

Нагадуємо, жінка була застрелена, ще три людини отримали поранення в результаті інцидентів зі стріляниною, які мали місце в штаті Техас.

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