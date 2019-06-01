У муніципальному центрі в Вірджинії сталася стрілянина

КИЇВ. 1 червня. УНН. В урядовому муніципальному центрі в місті Вірджинія-Біч в штаті Вірджинія невідомий відкрив вогонь. В результаті події “безліч постраждалих”, говориться в Twitter місцевої поліції, на нього посилаються, в тому числі місцевий телеканал WTKR (філія CBS News) і Reuters. Скільки саме людей отримали поранення і наскільки серйозні їхні травми, у відомстві не уточнюють, пише УНН.