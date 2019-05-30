Одна людина загинула, помічник шерифа поранений в результаті стрілянини в Техасі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Жінка була застрелена, ще три людини отримали поранення в результаті інцидентів зі стріляниною, які мали місце в штаті Техас. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Синьхуа".
За повідомленнями місцевих ЗМІ, інциденти мали місце в окрузі Ліберті приблизно в 85 км на північний схід від міста Х'юстон. Місцева влада заявила, що перший інцидент стався в водопровідної компанії, де нібито стрілок 65-річний Павол Відо вбив працівницю.
Підозрюваний залишив місце події. За ним пройшов помічник шерифа Річард Віттен. Між чоловіками в подальшому сталася перестрілка, в результаті якої Віттен отримав кулю в горло. Він був доставлений в місцеву лікарню, його стан оцінюється як стабільний.
Триває розшук підозрюваного.
Нагадаємо, шестеро людей, у тому числі один підліток, постраждали в понеділок після того, як невідомий відкрив стрілянину на південному сході американської столиці.