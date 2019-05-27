В результаті стрілянини у Вашингтоні постраждали шестеро людей

КИЇВ. 27 травня. УНН. Шестеро людей, у тому числі один підліток, постраждали в понеділок після того, як невідомий відкрив стрілянину на південному сході американської столиці. Про це йдеться в поширеному повідомленні столичної поліції для преси, передає УНН.