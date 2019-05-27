В результаті стрілянини у Вашингтоні постраждали шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Шестеро людей, у тому числі один підліток, постраждали в понеділок після того, як невідомий відкрив стрілянину на південному сході американської столиці. Про це йдеться в поширеному повідомленні столичної поліції для преси, передає УНН.
"На південному сході (столичного) округу Колумбія в результаті стрілянини поранено шість осіб, серед них один підліток. Їх здоров'ю нічого не загрожує, вони знаходяться у свідомості", - відзначили в правоохоронних органах.
Поліцейські шукають підозрюваного, який зник на автомобілі з місця злочину.
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У понеділок в США відзначається федеральне свято День поминання, і в столицю приїжджають десятки тисяч туристів, щоб подивитися на парад, який проходить по одній з головних вулиць Вашингтона - Констітьюшн-авеню. У ньому беруть участь кілька десятків військових і цивільних оркестрів, а також військово-історичних клубів.
У цей день мільйони жителів країни покладають квіти на могили полеглих, а також до військових меморіалів.
Як повідомляв УНН, 12 травня біля готелю Trump International Beach Resort у Флориді сталася стрілянина, є загиблі.