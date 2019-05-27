В результате стрельбы в Вашингтоне пострадали шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Шесть человек, в том числе один подросток, пострадали в понедельник после того, как неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке американской столицы. Об этом говорится в распространенном сообщении столичной полиции для прессы, передает УНН.
"На юго-востоке (столичного) округа Колумбия в результате стрельбы ранены шесть человек, среди них один ребенок. Их здоровью ничего не угрожает, они находятся в сознании", - отметили в правоохранительных органах.
Полицейские ищут подозреваемого, который скрылся на автомобиле с места преступления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На столичном Подоле произошла стрельба
В понедельник в США отмечается федеральный праздник День поминовения, и в столицу приезжают десятки тысяч туристов, чтобы посмотреть на парад, который проходит по одной из главных улиц Вашингтона - Конститьюшн-авеню. В нем принимают участие несколько десятков военных и гражданских оркестров, а также военно-исторических клубов.
В этот день миллионы жителей страны возлагают цветы на могилы павших, а также к военным мемориалам.
Как сообщал УНН, 12 мая у отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла перестрелка, есть погибшие.