Біля готелю Trump International Beach Resort у Флориді сталася стрілянина, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Стрілянина сталася недалеко від готелю Trump International Beach Resort Miami в штаті Флорида. Про це в неділю повідомила газета Miami Herald з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
За інформацією видання, одна людина загинула, ще як мінімум одна постраждала. Очевидці чули сім-вісім пострілів.
Подробиці інциденту поки не наводяться.
Нагадуємо, вісім учнів були госпіталізовані після стрілянини в школі в передмісті Денвера у вівторок. Деякі з них знаходяться у важкому стані, повідомив шериф округу Дуглас Тоні Сперлок, ще один підліток помер у лікарні згодом.