У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла перестрелка, есть погибшие

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53252 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80326 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 96454 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101470 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124922 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112144 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138144 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144711 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130174 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла перестрелка, есть погибшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Стрельба произошла недалеко от отеля Trump International Beach Resort Miami в штате Флорида. Об этом в воскресенье сообщила газета Miami Herald со ссылкой на местную полицию, передает УНН.

По информации издания, один человек погиб, еще как минимум один пострадал. Очевидцы слышали семь-восемь выстрелов.

Подробности инцидента пока не приводятся.

Напоминаем, восемь учеников были госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок, еще один подросток скончался в больнице позже.

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