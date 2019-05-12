У отеля Trump International Beach Resort во Флориде произошла перестрелка, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Стрельба произошла недалеко от отеля Trump International Beach Resort Miami в штате Флорида. Об этом в воскресенье сообщила газета Miami Herald со ссылкой на местную полицию, передает УНН.
По информации издания, один человек погиб, еще как минимум один пострадал. Очевидцы слышали семь-восемь выстрелов.
Подробности инцидента пока не приводятся.
Напоминаем, восемь учеников были госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил шериф округа Дуглас Тони Сперлок, еще один подросток скончался в больнице позже.