На столичному Подолі сталась стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. У Подільському районі Києва чоловіку довелось відстрілюватись від хуліганів, які спричинили бійку. Згодом на місце прибули правоохоронці, які затримали правопорушників, проте одному з них вдалося втекти. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі, батько разом зі своєю дитиною були на дитячому майданчику, коли до них підійшла група молодиків, які почали чіплятися до нього, а після цього вчинили з ним бійку. На прохання киянина припинити протиправні дії, правопорушники не реагували.
Потерпілий мав при собі травматичний пістолет та здійснив спочатку два попереджувальні постріли в повітря, щоби зупинити зловмисників, а потім був змушений стріляти по нападникам. Внаслідок інциденту поранення отримали двоє правопорушників та сам потерпілий. Їм надали необхідну медичну допомогу.
Поліцейські провели огляд місця події, звідки вилучили стріляні гільзи, патрони та опитали очевидців і свідків.
Трьох правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися місцеві мешканці 1990, 1984 та 1973 років народження. Ще одного підозрюваного, який втік з місця події, шукають.
Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу.
Фігурантам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, невідомий обстріляв авто поліцейських на Кіровоградщині.