На столичном Подоле произошла стрельба

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 66580 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 83198 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 95944 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123389 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111742 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137860 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144659 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130146 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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На столичном Подоле произошла стрельба

Киев  •  УНН

 • 22440 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Подольском районе Киева мужчине пришлось отстреливаться от хулиганов, которые завязали драку. Впоследствии на место прибыли правоохранители, которые задержали правонарушителей, однако одному из них удалось сбежать. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, мужчина вместе со своим ребенком были на детской площадке, когда к ним подошла группа молодых людей, они начали приставать к нему, а затем завязали драку. По просьбе киевлянина прекратить противоправные действия, правонарушители не реагировали.

Пострадавший имел при себе травматический пистолет и произвел сначала два предупредительных выстрела в воздух, чтобы остановить злоумышленников, а затем был вынужден стрелять по нападавшим. В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли стреляные гильзы, патроны и опросили очевидцев и свидетелей.

Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались местные жители 1990, 1984 и 1973 гг рождения. Еще одного подозреваемого, который скрылся с места происшествия, ищут.

Следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, неизвестный обстрелял авто полицейских в Кировоградской области.

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