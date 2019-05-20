На столичном Подоле произошла стрельба

Как сообщили в пресс-службе, мужчина вместе со своим ребенком были на детской площадке, когда к ним подошла группа молодых людей, они начали приставать к нему, а затем завязали драку. По просьбе киевлянина прекратить противоправные действия, правонарушители не реагировали.

Пострадавший имел при себе травматический пистолет и произвел сначала два предупредительных выстрела в воздух, чтобы остановить злоумышленников, а затем был вынужден стрелять по нападавшим. В результате инцидента ранения получили двое правонарушителей и сам пострадавший. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли стреляные гильзы, патроны и опросили очевидцев и свидетелей.

Трех правонарушителей задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались местные жители 1990, 1984 и 1973 гг рождения. Еще одного подозреваемого, который скрылся с места происшествия, ищут.

Следственным отделом Подольского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, неизвестный обстрелял авто полицейских в Кировоградской области.