Один человек погиб, помощник шерифа ранен в результате стрельбы в Техасе

По сообщениям местных СМИ, инциденты имели место в округе Либерти примерно в 85 км к северо-востоку от города Хьюстон. Местные власти заявили, что первый инцидент произошел в водопроводной компании, где предполагаемый стрелок 65-летний Павол Видо убил сотрудницу.

Подозреваемый покинул место происшествия. За ним проследовал помощник шерифа, Ричард Виттен. Между мужчинами в дальнейшем произошла перестрелка, в результате которой Виттен получил пулю в горло. Он был доставлен в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Продолжается розыск подозреваемого.

Напомним, шесть человек, в том числе один подросток, пострадали в понедельник после того, как неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке американской столицы.