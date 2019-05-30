Один человек погиб, помощник шерифа ранен в результате стрельбы в Техасе

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 19219 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 41537 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60167 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 75404 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 119685 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110866 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137235 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144546 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130164 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Один человек погиб, помощник шерифа ранен в результате стрельбы в Техасе

Один человек погиб, помощник шерифа ранен в результате стрельбы в Техасе

Киев  •  УНН

 • 7574 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Женщина была застрелена, еще три человека получили ранения в результате инцидентов со стрельбой, которые имели место в штате Техас. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Синьхуа".

По сообщениям местных СМИ, инциденты имели место в округе Либерти примерно в 85 км к северо-востоку от города Хьюстон. Местные власти заявили, что первый инцидент произошел в водопроводной компании, где предполагаемый стрелок 65-летний Павол Видо убил сотрудницу.

Подозреваемый покинул место происшествия. За ним проследовал помощник шерифа, Ричард Виттен. Между мужчинами в дальнейшем произошла перестрелка, в результате которой Виттен получил пулю в горло. Он был доставлен в местную больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Продолжается розыск подозреваемого.

Напомним, шесть человек, в том числе один подросток, пострадали в понедельник после того, как неизвестный открыл стрельбу на юго-востоке американской столицы.

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