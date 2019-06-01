В муниципальном центре в Вирджинии произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В правительственном муниципальном центре в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния неизвестный открыл огонь. В результате происшествия “множество пострадавших”, говорится в Twitter местной полиции, на него ссылаются, в том числе местный телеканал WTKR (филиал CBS News) и Reuters. Сколько именно человек получили ранения и насколько серьезны их травмы, в ведомстве не уточняют, пишет УНН.
WTKR без указания источников информации сообщает о четырех госпитализированных. В здании, где произошла стрельба, по его данным, находилось городское управление строительства, а также департамент коммунальных и общественных работ.
По предварительным данным, указывается в Twitter полиции, стрелок был один, в настоящий момент он уже взят под стражу. Местным жителям сотрудники правоохранительных органов рекомендовали избегать района, где произошла стрельба.
Напоминаем, женщина была застрелена, еще три человека получили ранения в результате инцидентов со стрельбой, которые имели место в штате Техас.