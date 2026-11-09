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"Летит большой мыльный пузырь" — украинские полярники зафиксировали удивительное явление

Киев • УНН

 • 2322 просмотра

Украинские полярники сфотографировали иризацию перистых облаков возле «Вернадского». Цветные переливы возникают из-за дифракции и интерференции света.

"Летит большой мыльный пузырь" — украинские полярники зафиксировали удивительное явление
Фото: Анжелика Ганчук

Украинские полярники возле «Вернадского» засняли удивительное явление — иризацию перистых облаков. Это выглядит как неровное цветное пятно в небе: будто там летит большой мыльный пузырь, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Как сообщили в научном центре, такой оптический эффект возникает тогда, когда солнечный свет огибает мелкие препятствия и проникает за них (дифракция), после чего световые волны накладываются друг на друга, создавая цветные переливы (интерференция).

Фото: Анжелика Ганчук

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В перистых облаках такими препятствиями являются мелкие кристаллы льда, из которых они преимущественно состоят. Это облака верхнего яруса, которые в полярных регионах «живут» на высотах 4–6 км, где температура составляет −20 °C и ниже. Они легкие и прозрачные, поэтому на них хорошо видна цветная «игра» света. Характер иризации зависит от размеров кристаллов, их формы и распределения. Но что интересно — цвета всегда расположены неравномерно, повторяя структуру облака. Это главным образом отличает иризацию от других подобных явлений — венца или гало. Последние имеют четкую форму круга и расположены симметрично относительно источника света (хотя и с разным радиусом). А форма иризации зависит от очертаний облака. Кстати, это явление чаще можно наблюдать на облаках нижнего и среднего ярусов, однако только на их краях. Это связано с тем, что такие облака — непрозрачные, но одновременно имеют прозрачные края.

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Антонина Туманова

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