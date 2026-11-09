"Летить велика мильна бульбашка" - українські полярники зафіксували дивовижне явище

Фото: Анжеліка Ганчук

Українські полярники біля "Вернадського" зазнімкували дивовижне явище — іризацію перистих хмар. Це має вигляд нерівної кольорової плями на небі: неначе там летить велика мильна бульбашка, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Як повідомили у науковому центрі, такий оптичний ефект виникає тоді, коли сонячне світло огинає дрібні перешкоди й проникає за них (дифракція), після чого світлові хвилі накладаються одна на одну, створюючи кольорові переливи (інтерференція).

Фото: Анжеліка Ганчук

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У перистих хмарах такими перешкодами є дрібні кристали льоду, з яких вони переважно складаються. Це хмари верхнього ярусу, що в полярних регіонах "живуть" на висотах 4-6 км, де температура — від -20°С і нижче. Вони легкі та прозорі, тож на них добре видно кольорову "гру" світла. Характер іризації залежить від розмірів кристалів, їхньої форми та розподілу. Але що цікаво — кольори завжди розташовані нерівномірно, повторюючи структуру хмари. Це головним чином відрізняє іризацію від інших подібних явищ — вінця або гало.Останні мають чітку форму кола й розташовані симетрично відносно джерела світла (хоча й із різним радіусом). А форма іризації залежить від обрисів хмари.До речі, це явище частіше можна спостерігати на хмарах нижнього та середнього ярусів, однак лише на їхніх краях. Це пов'язано з тим, що такі хмари — непрозорі, але водночас мають прозорі краї.

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